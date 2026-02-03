Актрису Артамонову хотят посадить в Москве за защиту своих детей

Актрисе столичного театра Et Cetera Анне Артамоновой грозит тюремное заключение за то, что она вступилась за своих детей. Женщина защищала своего сына от вооруженного агрессора, который напал на него на автостоянке, сообщает Mash .

Происшествие случилось 12 января. Известно, что водитель по имени Оганес создал препятствие для парковки Анны и спровоцировал ссору. Вскоре прибыли трое сыновей Оганеса и начали жестоко избивать 19-летнего сына актрисы и его товарища. Анна заметила у одного из нападавших нож и, стремясь защитить своего ребенка, нанесла удар ножом в спину зачинщику конфликта. Происходящее зафиксировала на камеру дочь артистки.

«Вы опупели? Вы опупели? Вы что делаете? Вы больные? Вы больные, что вы делаете! Мама! Мама!» — кричала за кадром дочь актрисы.

В результате Артамонову и ее сыновей доставили в полицейский участок. Свидетели подтвердили, что именно Оганес и его сыновья спровоцировали драку. Тем не менее, против актрисы возбуждено уголовное дело, а ее показания и заявления остаются без должного внимания со стороны полиции.

Анна Артамонова — не только актриса и мать четверых детей, но и волонтер. С 2022 года она регулярно посещает зону СВО, организуя благотворительные выступления и доставляя гуманитарную помощь российским военнослужащим.

