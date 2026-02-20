Актрисе Бочкаревой выписали 50 штрафов на 63 тыс руб за нарушения ПДД

Актрисе Наталье Бочкаревой выписали 50 штрафов на 63 тыс. рублей в прошлом году. Звезда сериала «Счастливы вместе» получила их во время езды на Mercedes-Benz, сообщает Mash .

Большую часть штрафов выписали за превышение скорости на 20-40 километров. Таких эпизодов было 37. Размер штрафов за них — 28 тыс. рублей.

Также Бочкареву штрафовали за повторные превышения, проезд по платным дорогам, неоплаченную парковку, нарушения требований дорожных знаков и разметки. Одна из квитанций на 750 рублей не оплачена с 5 февраля.

Летом 2025 года актрисе выписали 4,5 тыс. рублей штрафа за парковку в неположенном месте, но Бочкарева не погасила его своевременно. В декабре 2025 года суд посчитал артистку виновной. Ее долг увеличили в два раза — до 9 тыс. рублей.

С июня 2024 по февраль 2026 года Mercedes-Benz Бочкаревой получил 96 штрафов на сумму 116,5 тыс. рублей. Машиной могут управлять два человека — актриса и ее супруг Роман Гаврилов.

