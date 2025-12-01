Актриса Проклова считает, что ее погибший при рождении ребенок мог выжить

Актриса Елена Проклова в эфире студии «Пусть говорят» допустила, что ее погибший при рождении сын мог выжить. Ребенка паре для похорон не отдали, сообщает Starhit .

Экс-супруг Прокловой, Андрей Тришин рассказал, что у них должен был родиться сын. Однако в больнице им сказали, что ребенок умер. При этом труп не отдали.

«Когда думаю об этом, рассуждаю… А вдруг он и жив? Первый раз в жизни произношу эти слова, хотя в голове они всегда были», — отметил Тришин.

Проклова заявила, что тоже рассуждает на эту тему и допускает — ребенок жив. Мысли об этом активизируются, когда женщина читает статьи о том, как подменяют детей и обманывают родителей.

