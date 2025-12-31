Актриса Ольга Малющева умерла в Армавире на 53-м году жизни

Актрисе Ольге Малющевой стало плохо перед утренним спектаклем в Армавирском театре драмы и комедии, она скончалась 29 декабря на 53-м году жизни, сообщает aif.ru .

«Все произошло очень неожиданно. 29 декабря у нас в 10 утра была утренняя сказка. Ольга опоздала, пришла в очень плохом самочувствии, но надеялась играть», — сказала ее коллега Жанна Стремянова.

По ее словам, в этот день в театре сделали срочную замену. Заболевшей актрисе вызвали скорую помощь. А на следующий день стало известно, что Малющевой больше нет.

Ольга Малющева служила в Армавирском театре драмы и комедии свыше 15 лет. Она выступала на сцене в главных ролях. Так, актриса была знакома зрителям по спектаклям «Любовь и голуби», «Свадьба Кречинского», «Женитьба», «Вишневый сад» и т. д.

