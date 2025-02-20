Актриса Наталья Бочкарева представила новую песню о Нижнем Новгороде

Известная актриса и художница Наталья Бочкарева презентовала песню о Нижнем Новгороде на открытии своей выставки «С любовью к Родине моей». Мероприятие прошло 19 февраля в Нижегородском государственном художественном музее, сообщает ИА «Время Н» .

В начале мероприятия Бочкарева исполнила новую композицию, а перед этим отметила, что аранжировка была прислана ей всего за несколько часов до выступления.

«Я представляю ее на ваш суд, очень волнуюсь, но попробую ее спеть», — обратилась актриса к зрителям.

С 20 февраля выставка открыта для нижегородцев и гостей города. Работы Бочкаревой, представленые в экспозиции, разнообразны и отражают ее глубокую привязанность к русским городам, таким как Нижний Новгород, Москва и Донецк.

Каждое произведение наполнено чувствами и эмоциями, которые автор стремится донести до зрителей, создавая атмосферу родной культуры и ностальгии.