Актриса Мария Шалаева рассказала о трудностях жизни после переезда в Европу

Шалаева призналась, что работает таксистом в Париже и разочарована эмиграцией

Актриса, лауреат премий «Кинотавр» и «Ника» Мария Шалаева после переезда в Париж в 2022 году столкнулась с трудностями и была вынуждена работать таксистом, сообщает «Царьград» .

Мария Шалаева уехала из России, выразив несогласие с происходящим в стране. Она надеялась начать новую жизнь в Европе, однако реальность оказалась далека от ожиданий.

В своих видеороликах, записанных за рулем такси в Париже, Шалаева откровенно рассказала о разочаровании. По ее словам, ей пришлось устроиться таксистом, чтобы обеспечивать себя, и она испытывает неловкость из-за такого поворота судьбы. Актриса отметила, что столкнулась с жесткими правилами и бюрократией, а постоянная необходимость отчитываться перед французской администрацией стала для нее неожиданностью.

Шалаева призналась, что не хочет больше бороться и протестовать, так как цена оказалась слишком высокой, а ожидаемого вознаграждения не последовало. Ее признания вызвали бурную реакцию в социальных сетях, где пользователи с иронией комментируют ее опыт эмиграции.

История Шалаевой стала примером того, как идеализированные представления о жизни в Европе могут не совпадать с реальностью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.