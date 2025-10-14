сегодня в 09:33

Актриса Ирина Розанова чуть не стала слепой из-за катаракты

Актриса Ирина Розанова, предположительно, чуть не стала слепой из-за катаракты. Доктора успешно заменили хрусталик в правом глазу, сообщает Mash .

У 64-летней актрисы зрение испортилось много лет назад. Доктора поставили диагноз — катаракта.

Правый глаз оказался в критическом состоянии. Им артистка практически не видела.

В левом глазу обнаружили помутнения. Однако проблемы были чуть меньше.

Хрусталик в правом глазу смогли заменить, и зрение успешно восстановилось. Розановой дали гормональные капли. Она будет записываться на проведение операции на левый глаз.

