Актриса Ирина Розанова чуть не стала слепой из-за катаракты
Фото - © Okras. Собственная работа/Wikipedia.org
Актриса Ирина Розанова, предположительно, чуть не стала слепой из-за катаракты. Доктора успешно заменили хрусталик в правом глазу, сообщает Mash.
У 64-летней актрисы зрение испортилось много лет назад. Доктора поставили диагноз — катаракта.
Правый глаз оказался в критическом состоянии. Им артистка практически не видела.
В левом глазу обнаружили помутнения. Однако проблемы были чуть меньше.
Хрусталик в правом глазу смогли заменить, и зрение успешно восстановилось. Розановой дали гормональные капли. Она будет записываться на проведение операции на левый глаз.
