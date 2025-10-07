Активистка Солнечногорска представила настольную игру «Мое Подмосковье»

Мероприятие призвано объединить талантливую молодежь Подмосковья и артековцев со всей страны, способствуя культурному обмену и представлению достижений региона.

В рамках фестиваля организовали различные образовательные и творческие инициативы. Дарина Лизунова из городского округа Солнечногорск и Вадим Валежев из городского округа Шатура Московской области провели мастер-класс по настольной игре «Мое Подмосковье». Благодаря этому артековцы в интерактивной форме ознакомились с историей, культурой и достопримечательностями региона.

Кроме того, хореографический коллектив «Росинка» из городского округа Луховицы представил танцевальный мастер-класс, познакомив участников с элементами народных и современных танцев.

«Участие наших юных представителей в фестивале „Город мастеров“ на базе „Артека“ является важным событием и способствует популяризации культурного и исторического наследия Московской области. Мы уверены, что подобные инициативы укрепляют межрегиональные связи и развивают потенциал подрастающего поколения», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации г. о. Солнечногорск Марина Гасымова.

По итогам фестиваля все 11 лагерей «Артека» получат игру «Мое Подмосковье» в подарок, что позволит продолжить изучение региона в досуговой форме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.