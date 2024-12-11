Актеры лобненского театра выступили на сцене Дома актера в Москве

В рамках федерального творческого проекта «Театральная провинция» Центрального Дома актера имени А. А. Яблочкиной театр «Камерная сцена» городского округа Лобня показал спектакль «Марьино поле», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В качестве почетных гостей в зале присутствовали представители посольства Китайской народной республики. По итогам выступления лобненскую труппу наградили дипломом и подарками от Дома актера.

Проект «Театральная провинция» объединяет драматические театры России, предоставляет возможность показа лучших спектаклей на сценах ЦДА. Первые встречи с провинциальными театрами состоялись в 2005 году и с тех пор стали традиционными.

Напомним, театр «Камерная сцена» был основан в Лобне в 1991 году. Каждый год в нем проходит Международный театральный фестиваль «Русская классика» с участием коллективов из России и зарубежья. Репертуар театра насчитывает более 40 спектаклей. Коллектив «Камерной сцены» неоднократно получал награды на фестивалях различного уровня.

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