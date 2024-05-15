Актеры из Мытищ стали лауреатами Всероссийского конкурса «Альянс талантов»
Воспитанники школьного театра «Театрик» из мытищинской гимназии № 17 заняли призовое место во Всероссийском фестивале-конкурсе «Альянс талантов». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Торжественная церемония награждения состоялась 8 мая в Уфе. Коллектив театра получил звание лауреата I степени.
Кроме того, по результатам зрительского голосования, «Театрик» был признан абсолютным победителем и завоевал «Приз зрительских симпатий».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.