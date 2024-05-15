Актеры из Мытищ стали лауреатами Всероссийского конкурса «Альянс талантов»

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Воспитанники школьного театра «Театрик» из мытищинской гимназии № 17 заняли призовое место во Всероссийском фестивале-конкурсе «Альянс талантов». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Торжественная церемония награждения состоялась 8 мая в Уфе. Коллектив театра получил звание лауреата I степени.

Кроме того, по результатам зрительского голосования, «Театрик» был признан абсолютным победителем и завоевал «Приз зрительских симпатий».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.