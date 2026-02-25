Актера Глеба Калюжного отпустили из воинской части на премьеру фильма «Малыш»

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный был отпущен из воинской части для участия в премьере фильма «Малыш» в московском кинотеатре «Октябрь». В мае прошлого года завершились съемки, после чего актер отправился на срочную службу, сообщает ТАСС .

«Хотелось бы поблагодарить съемочную группу, потому что каждый из них действительно герой, и вписались, как говорится, в авантюру. Хочется пожелать людям мирного неба над головой, хочется поблагодарить всех и пожелать вам приятного просмотра. Спасибо», — сказал актер на премьере картины.

«Малыш» — это военная драма, которая повествует о судьбе аполитичного рэпера из Донецка. Он решает стать добровольцем и отправляется в Мариуполь, чтобы спасти свою мать, которая оказалась в осажденном городе. В главной роли снялся Глеб Калюжный, а роль матери Малыша сыграла Полина Агуреева. Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму.

