Актер Вячеслав Манучаров встретился со школьниками в Люберцах

В Люберцах участники литературного клуба лингвистической школы встретились с актером театра и кино Вячеславом Манучаровым. Школьники обсудили любимые книги, получили советы по чтению и задали вопросы об актерской профессии, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Литературный клуб школы второй месяц подряд входит в топ-30 рейтинга «Чтецких программ» Российского общества «Знание». За активный интерес к литературе ученики получили возможность пообщаться с известным артистом.

На встрече обсуждали, как чтение влияет на человека, помогает находить единомышленников и открывает новые миры. Вячеслав Манучаров ответил на вопросы ребят, рассказал о тонкостях актерской техники и дал рекомендации по выбору книг. В завершение встречи школьники смогли взять автограф и сделать совместные фотографии.

Федеральный проект «Чтецкие программы» в 2025 году запустили Общество «Знание» и министерство просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина. Его цель — повысить интерес молодежи к отечественной литературе через живое чтение и дискуссии. Зарегистрировать литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.