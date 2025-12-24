Актер Пэт Финн из сериалов «Друзья» и «Доктор Хаус» скончался в 60 лет

Американский актер Пэт Финн, известный зрителям по эпизодическим, но запоминающимся ролям в культовых сериалах «Друзья» и «Доктор Хаус», скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на представителя семьи.

Актер умер 22 декабря в 22:30. В 2022 году Финну поставили диагноз «рак мочевого пузыря», наступила ремиссия, но позже болезнь вернулась и дала метастазы. В заявлении семьи говорится: «Он был воином во всех смыслах этого слова».

Финн наиболее широко известен благодаря роли Билла Норвуда, которую он исполнял с 2011 по 2018 год в 23 эпизодах ситкома ABC «Посередине». Но для многих поклонников он запомнился яркими эпизодическими ролями: в «Сайнфелде» он сыграл Джо Мэйо в 1998 году, а в «Друзьях» — скучного доктора Роджера, бойфренда Моники (Кортни Кокс), в 2000 году. В его фильмографии также «Доктор Хаус», «Обуздай свой энтузиазм» и более 60 других проектов, включая фильмы «Чувак, где моя машина?» и «Это сложно».

Финн родился в Эванстоне, штат Иллинойс, учился в университете Маркетт, где играл в регби вместе с покойной звездой «SNL» Крисом Фарли, они стали близкими друзьями и вместе выступали в комедийной труппе «Second City».

У актера остались жена Донна, на которой он женился в 1990 году, и трое детей.

