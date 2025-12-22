Актер Максим Матвеев убирает мусор в Петербурге во время пробежек

Российский актер Михаил Матвеев привлек внимание благодаря своей экологической инициативе. Во время своих регулярных пробежек по Санкт-Петербургу он начал убирать мусор, оставленный другими людьми, сообщает «Бриф24» .

Во вдохновляющем ролике, опубликованном в его Telegram-канале под названием «С любовью, Макс Матвеев», актер демонстрирует процесс очистки города от мусора, иронично отмечая отсутствие урн в определенных местах.

«Друзья, давайте совмещать полезное с полезным. И это не фраза дня, а способ взглянуть на мир с другой стороны», — написал Матвеев.

Актер не просто объявил войну мусору в Петербурге, но и призвал жителей города присоединиться к его инициативе.

