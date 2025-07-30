Актер Кирилл Кяро полностью ликвидировал долг перед налоговой

Актер Кирилл Кяро полностью погасил долг перед налоговой в 473 тыс руб

Актер Кирилл Кяро, знакомый зрителям по таким сериалам, как «Эпидемия» и «Нюхач», полностью погасил долг перед налоговой, составлявший 473 тысячи рублей, сообщает Постньюс .

Ранее Telegram-канал «Звездач» писал о внушительном долге актера, возникшем по его ИП, связанному с «деятельностью в области исполнительских искусств».

Кириллу Кяро угрожали блокировка банковских счетов и визит судебных приставов.

В настоящее время за актером не зарегистрировано никаких долгов или открытых исполнительных производств. Ограничения на банковские счета Кяро также отсутствуют.