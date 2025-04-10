Актер Юра Борисов подписал контракт с агентством United Talent Agency

Американское агентство United Talent Agency (UTA) будет представлять интересы российского актера Юры Борисова во всех сферах в связи с заключением соответствующего контракта, сообщает URA.RU со ссылкой на Variety.

«UTA подписала контракт с номинированным на премию „Оскар“ актером Юрой Борисовым», — пишет издание.

В разное время аналогичные контакты с американским агентством подписывали такие голливудские звезды, как Харрисон Форд и Майкл Джей Фокс.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Однако заветную статуэтку в этот раз он не получил, но повысил интерес к премии среди соотечественников.