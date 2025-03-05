Интерес к «Оскару» в Москве вырос вдвое благодаря номинации Юры Борисова

Интерес москвичей к трансляции церемонии вручения премии «Оскар» вырос в 2 раза благодаря номинации актера Юры Борисова на награду за роль второго плана в фильме «Анора». В ночь на 3 марта количество зрителей, следивших за онлайн-трансляцией из театра Dolby в Лос-Анджелесе, значительно превысило показатели прошлого года. Такие данные предоставили аналитики МегаФона и видеохостинга Rutube, который организовал прямую трансляцию события.

Трансляцию церемонии, как и в предыдущем году, можно было посмотреть на Rutube, на официальных сайтах премии и телеканала American Broadcasting Company (ABC). Согласно данным МегаФона, мобильный трафик на российскую платформу в ночь мероприятия увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлогодними показателями. При этом трафик на сайт «Оскара» вырос на 5%, а на ресурс ABC — на 3%.

Самой активной аудиторией Rutube стали москвичи, на которых пришлось 20% от общего числа зрителей. За ними следуют жители Санкт-Петербурга с долей в 7%, а третье место заняла Новосибирская область с показателем 2,35%.

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». Ранее на премию выдвигались только фильмы, 6 из которых получили награды. Среди них — «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994). Последним российским фильмом, удостоенным награды американской киноакадемии, стал анимационный фильм «Старик и море» Александра Петрова (2000).