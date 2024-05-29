Актер Алексей Панин* официально объявлен террористом в России

Фамилия и имя звезды фильма «Жмурки» появились в соответствующем перечне в среду. Ранее Панина также признавали иностранным агентом в России.

В отношении Панина* в России уже возбуждали уголовное дело. Гагаринский райсуд Москвы также заочно арестовывал артиста по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).

Кроме того, Алексей Панин* также находился в розыске по линии российского МВД. Скандального актера разыскивали по делу об оправдании терроризма, которое завели из-за поста Панина* про взрыв на Крымском мосту.

*Признан иноагентом в РФ.