Актер Алексей Панин* официально объявлен террористом в России
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Российского актера Алексея Панина* признали террористом и экстремистом в РФ. Соответствующее решение вынес Росфинмониторинг, сообщает 360.ru.
Фамилия и имя звезды фильма «Жмурки» появились в соответствующем перечне в среду. Ранее Панина также признавали иностранным агентом в России.
В отношении Панина* в России уже возбуждали уголовное дело. Гагаринский райсуд Москвы также заочно арестовывал артиста по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).
Кроме того, Алексей Панин* также находился в розыске по линии российского МВД. Скандального актера разыскивали по делу об оправдании терроризма, которое завели из-за поста Панина* про взрыв на Крымском мосту.
*Признан иноагентом в РФ.