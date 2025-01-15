Адвокат занял сторону Седоковой, которую в Латвии обвинили в смерти экс-супруга

Латвийская судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу о возможном криминальном аспекте в смерти экс-супруга Анны Седоковой — баскетболиста Яниса Тиммы. Одна из версий предполагает, что самоубийство могло быть подстроено. Родные спортсмена быстро начали возлагать вину на певицу. В то же время адвокат Андрей Алешкин напомнил о результатах российской экспертизы, которые оказались совершенно иными, сообщает «ФедералПресс» .

«Экспертиза не занимается предположениями и вероятностями. Экспертиза четко отвечает на поставленные вопросы. В данном случае любые сомнения трактуются в пользу Седоковой, если ее решили в Латвии сделать крайней», — отметил он.

По словам юриста, в России не обнаружено оснований криминального характера в этом деле. Эта история кажется надуманной, однако для безопасности Седоковой будет лучше оставаться в стране, подчеркнул Алешкин.

Тело 32-летнего Яниса Тиммы было найдено в Москве 17 декабря. Сначала его смерть была квалифицирована как самоубийство. Сообщается, что перед этим Седокова убедила Тимму оформить на нее как минимум четыре квартиры. Родственники баскетболиста требуют провести расследование и возбудить уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Ранее появилась информация о том, что Анна Седокова уже возобновила свои выступления после этой трагедии.