Адвокат объяснил, какие символы на костюме могут привести к уголовному делу

Празднование Хэллоуина в России не запрещено, однако использование символики запрещенных организаций в костюмах, декорациях или публикациях в соцсетях может повлечь административную и даже уголовную ответственности, сообщил РИАМО управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Андрей Сергеев.

«Сам по себе Хэллоуин в России не запрещен. Костюм демона, ведьмы или вампира автоматически не образует правонарушения. Но за публичную демонстрацию символики запрещенных организаций ответственность возможна», — сказал Сергеев.

Он добавил, что в судебной практике к такой символике могут относить перевернутую пентаграмму* двумя лучами вверх, перевернутый крест* и изображение Бафомета*. Однако значение имеют конкретный рисунок и обстоятельства его использования, поэтому считать запрещенными любые мистические изображения неправильно.

«За публичный показ запрещенной символики, в том числе на футболке или в соцсетях, гражданину по статье 20.3 КоАП РФ грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, арест до 15 суток либо обязательные работы до 100 часов с конфискацией предмета правонарушения. Объяснение „это просто праздничный костюм“ само по себе не освобождает от ответственности», — предупредил специалист.

Сергеев отметил, что если человек ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение и установленный законом срок еще не истек, повторная демонстрация запрещенной символики при наличии предусмотренных законом условий может обернуться уголовным делом. Максимальное наказание составляет до четырех лет лишения свободы.

Что грозит организаторам вечеринок

«Организация деятельности запрещенного движения*, участие в ней и ее заведомое финансирование могут повлечь уголовную ответственность. Однако обычная костюмированная вечеринка, продажа костюмов или посещение праздника сами по себе такой деятельностью не являются», — подчеркнул адвокат.

Он уточнил, что при оценке возможного нарушения необходимо учитывать не только внешний вид символа, но и контекст его публичной демонстрации.

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* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.