Адвокат Киркорова пообещал резонанс «на всю страну» в связи с иском к каменщику

Адвокат: у Киркорова «очень интересная позиция» по иску к каменщику из Питера

Адвокат певца Филиппа Киркорова Роман Кузькин заявил, что у его доверителя «очень интересная позиция» по его иску к каменщику из Санкт-Петербурга Георгию Барановскому. Юрист заверил, что вскоре обнародует позицию своего знаменитого клиента, что вызовет широкий общественный резонанс по всей стране, сообщает NEWS.ru .

«Мы готовимся, нужно быть острожными в выражениях, мы очень ответственно подходим к делу. Мы сформулируем позицию, у моего доверителя будет очень интересная позиция. Предполагается, что это будет очень серьезно, на всю страну», — отметил Кузькин.

Адвокат защищает интересы Киркорова, который подал иск к бизнесмену Барановскому. Причиной спора стали работы по отделке мрамором квартиры певца в Филипповском переулке. Артист утверждает, что качество выполненных работ неудовлетворительное, и требует компенсацию в размере 10,9 млн рублей.

Ранее Барановский допускал возможность встречного иска против Киркорова. Каменщик уверен в надлежащем качестве своей работы и отмечает, что ее стоимость была значительно ниже рыночной — 13 млн рублей вместо положенных 30 млн.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.