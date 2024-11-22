«А мог чалиться на нарах!»: Гуф вышел на сцену с электронным браслетом на ноге

сегодня в 22:31

SHOT: рэпер Гуф выступал в Москве с электронным браслетом на ноге

Популярный российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) в пятницу выступил на своем концерте в Москве с электронным браслетом на ноге. Музыкант поблагодарил полицию и сотрудников подмосковной реабилитационной клиники, сообщает SHOT .

«Короче, рад всех видеть, а мог чалиться на нарах!» — заявил Долматов перед началом выступления.

При этом поклонники ждали артиста более часа. Затем рэпер вышел на сцену и спел трек про рехаб. Билеты на концерт Гуфа стоили от 3,5 до 20 тыс. рублей.

Также Гуф заявил фанатам о прощальном туре по России, который пройдет осенью следующего года. По словам Долматова, заключительный концерт тура состоится в Москве.

Кроме того, Гуф анонсировал возможный совместный концерт с известным репером Бастой (Василием Вакуленко).