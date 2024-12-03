90 лет исполняется композитору и педагогу Николаю Попову

3 декабря композитору и педагогу Николаю Сергеевичу Попову исполнилось 90 лет. Он проживает в Мытищах.

Николай Попов родился в Староюрьеве на Тамбовщине в многодетной семье. Сочинять музыку он начал с 15 лет. Николай Сергеевич учился на курсах при Центральном Доме композиторов.

Он является автором детского балета «Мальчишка», который был поставлен во Дворце пионеров Первомайского района Москвы, а также в 2008 году Николай Попов сочинил гимн «Арена Мытищи», который и сегодня используется в Мытищинском Ледовом Дворце.

Самым крупным музыкальным произведением композитора является «Драмо-патетическая соната», посвященная Великой Победе.