89-летняя актриса Алла Демидова обратилась в больницу из-за проблем с сердцем

Предварительно известно, что у звезды Театра на Таганке стало плохо с ритмом сердца. Медики, приехавшие на вызов, рекомендовали лечь в стационар для проведения детальных анализов, однако Демидова не согласилась на это.

В настоящее время она посещает медицинское учреждение для контроля над динамикой состояния.

На вопрос журналистов о здоровье актриса кратко ответила, что отдыхает, после чего завершила разговор и положила трубку.

