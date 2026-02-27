89-летняя актриса Алла Демидова обратилась в больницу из-за проблем с сердцем
Российская актриса театра и кино Алла Демидова вызвала бригаду скорой помощи из-за ухудшения самочувствия. Артистка почувствовала себя плохо, находясь дома, сообщает Mash.
Предварительно известно, что у звезды Театра на Таганке стало плохо с ритмом сердца. Медики, приехавшие на вызов, рекомендовали лечь в стационар для проведения детальных анализов, однако Демидова не согласилась на это.
В настоящее время она посещает медицинское учреждение для контроля над динамикой состояния.
На вопрос журналистов о здоровье актриса кратко ответила, что отдыхает, после чего завершила разговор и положила трубку.
