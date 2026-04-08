80% петербуржцев выбирают фильмы под влиянием рекламы

Реклама влияет на выбор фильмов и сериалов у 80% пользователей онлайн-кинотеатров в Петербурге. Такие данные представили эксперты Авито Рекламы, сообщает «Бриф24» .

По данным исследования, 55% жителей города смотрят фильмы и сериалы ежедневно или несколько раз в неделю, еще 28% — реже. Не пользуются стриминговыми сервисами 17% опрошенных.

Самая активная аудитория — пользователи 25–34 лет: 34% из них смотрят контент каждый день. Среди популярных жанров лидируют комедии (51%), триллеры и детективы (49%). Фантастику и фэнтези выбирают 32%, драму — 31%, романтику — 26%, боевики — 21%.

При выборе контента 47% ориентируются на жанр, 34% — на подборки и рейтинги, 29% — на советы знакомых. Столько же обращают внимание на актеров и режиссеров, 18% — на алгоритмы платформ.

Реклама также влияет на решение зрителей. Для 15% она является ключевым фактором, 29% учитывают ее наряду с другими параметрами, 36% — лишь иногда. Около 20% заявили, что игнорируют рекламные сообщения.

«Онлайн-кинотеатры стали частью повседневного потребления контента, а выбор пользователей чаще определяется жанром, настроением и актуальностью релизов», — отметил директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.

По его словам, в этих условиях эффективнее работают форматы рекламы, которые быстро воспринимаются и соответствуют интересам аудитории.

