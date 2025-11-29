8-летнюю победительницу шоу «Голос. Дети» захейтили зрители

В финале девочка из Ставрополя выступила с советской песней «Зима», чем впечатлила слушателей. За нее проголосовали 44,4% телезрителей.

Также среди лучших оказались 14-летняя уроженка Нижнекамска Арина Кияшко, которая представляла команду Аиды Гарифулиной, и 12-летняя Жасмин Тузелова, выступающая от пары Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Их выбрали 35,6% и 20,0% зрителей соответственно. Но этого девочкам не хватило для победы.

Но вскоре после выхода финала конкурса в Сети начали спорить о честности и прозрачности выбора зрителей. Так, некоторые пользователи заявили, что в этом сезоне победил не талант, а деньги, которые есть у родителей ребенка, они уверены, что первое место куплено. Зрители написали, что девочка пела нечисто, выступала без мимики и жестов. Некоторые говорили, что «начальники в компании» требовали голосовать в шоу «за своих» и предъявлять скрины.

Были и те, кто заступились за подопечную Билана. Они отметили, что девочка забрала победу заслуженно, а также признались, что у юной певицы действительно очень большая армия фанатов.

