«70% доноров и 30% вампиров»: Даниил Крамер рассказал об идеальной публике

Концерты пианиста-виртуоза Даниила Крамера расписаны по дням. Ближайшее выступление, посвященное 270-летию Моцарта, пройдет 14 апреля в Московском международном Доме музыки.

Музыкант признался, что главным источником восстановления считает сам концерт.

«И для меня идеальная публика, когда 70% доноров и 30% вампиров. Есть люди поглощающие, и есть люди, от которых энергия зеркально отскакивается и к тебе возвращается. И потом обратно от меня к ним, и снова обратно от них ко мне. Физическому объяснению этот процесс не подлежит. Тем не менее, я его очень чувствую», — рассказал Крамер.

По его словам, после выступлений помогают и простые вещи. Он особенно ценит запахи цветов — сирени, флоксов, пионов, а в Крыму наслаждается ароматом роз. Музыкант также любит зеленый цвет и окружает себя растениями: дома у него стоит большое растение с крупными листьями, за которым он ухаживает даже во время отъездов.

Интерьер квартиры оформлен в зелено-золотых тонах. Крамер подчеркнул, что красота обстановки помогает снять стресс. Важной опорой он назвал и семью: супруги в этом году отметили 43 года совместной жизни, а дочь является для него не только ребенком, но и другом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.