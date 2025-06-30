3000 исполнителей: «Уральская ночь музыки» прошла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в одиннадцатый раз прошла «Уральская ночь музыки». Фестиваль превратил город в масштабную сцену, объединив 3000 музыкантов, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Почти полмиллиона человек наслаждались музыкой и атмосферой города до самого утра. В программе были представлены разнообразные выступления, включая таких артистов, как Niletto, AK-47, Вячеслав Малежик, Sqwoz Bab и многих других. Невзирая на дождливую погоду, поклонники музыки не испугались и остались, чтобы провести бессонную ночь под зажигательные мелодии.

На фестивале выступили около 3000 музыкантов как из России, так и из других стран: Армении, Грузии, Белоруссии, Ганы, Аргентины и Колумбии. «Уральская ночь музыки» является одним из крупнейших музыкальных фестивалей в мире по количеству исполнителей.

На VIP-сцене свои таланты продемонстрировали известные личности региона. Татьяна Савинова, занимающая пост заместителя губернатора и министра здравоохранения Свердловской области, исполнила народную итальянскую песню.

Фестиваль охватил широкий спектр музыкальных направлений, включая рок, хип-хоп, джаз, K-pop, а также народные и военные песни. Для тех, кто не смог присутствовать лично, была организована прямая трансляция в течение всего мероприятия. Телеканал ОТВ принял в своей студии почти всех хедлайнеров фестиваля.

«Уральская ночь музыки» проводится уже одиннадцать лет, и с каждым годом фестиваль становится все более масштабным, программа — насыщеннее, а город — музыкальнее.