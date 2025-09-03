«3 сентября»: продюсер рассказал о феномене песни Шуфутинского

Известный российский продюсер Виктор Дробыш заявил, что феноменальная популярность песни «3 сентября» Михаила Шуфутинского связана с простыми словами и повторяемостью припева: он создает эффект рефрена, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Более того, голос Шуфутинского обладает узнаваемой тембральной окраской и интонационной манерой, которая придает тексту эмоциональную достоверность. Плюс в этой песне есть некий эффект ритуализации», — сказал шоумен.

Замечено, что музыкальные произведения, ассоциирующиеся с конкретными датами или событиями, быстрее превращаются в узнаваемые культурные символы. В частности, композиция «3 сентября» прочно закрепилась в массовой культуре, условно обретя собственное время и дату.

В наши дни эта композиция стала настоящим мемом, что лишь способствует ее популярности и узнаваемости в обществе, заключил продюсер.