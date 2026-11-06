3 черных BMW и патруль ДПС: Macan готов выступить на корпоративе за 13 млн руб

Рэпер Андрей Косолапов, более известный как Macan, готов выступить на новогоднем корпоративе 30 декабря за 13 млн рублей. При безналичной оплате к сумме добавляется 15% на налоги — итого 14,95 млн рублей, сообщает Mash Money .

Отмечается, что рэпер готов принять оплату и наличными средствами, но как в этом случае оформляются доходы артиста и собираются ли с них платить налоги, остается открытым вопросом.

В техническом райдере исполнителя заметную часть занимают условия логистики и размещения: сопровождение двух машин ДПС, три черных BMW 7-й серии не старше 2021 года, пятизвездочный отель с люксом площадью не менее 100 квадратных метров и балконом, а при длительных перелетах — частный самолет.

Отдельный блок — напитки, еда и предметы обихода. Среди пожеланий — 15-летний Macallan, белое вино, энергетики, две пиццы «четыре сыра», удон с курицей, кальяны до и после выступления, протеин и гуарана, снюс, сигареты, стики для IQOS и никотиновые жвачки, несколько лекарств, четыре пары трусов Intimissimi, футболки того же бренда, футболка Zimmerli и носки.

Особое внимание уделено штрафам: за посторонних в гримерке, совместные фото или съемку саундчека — до миллиона рублей, за политические лозунги и выкрики из зала — 30 млн рублей с возможной отменой концерта, за танцпол дальше трех метров от сцены — 500 тысяч. Для бронирования даты нужно внести половину гонорара, остаток — за две недели до концерта, плюс 500 тысяч страхового депозита. Менеджмент Macan заверил, что это максимальный набор пожеланий и большинство условий можно обсудить индивидуально.

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