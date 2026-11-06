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3 черных BMW и патруль ДПС: Macan готов выступить на корпоративе за 13 млн руб

Культура

Рэпер Андрей Косолапов, более известный как Macan, готов выступить на новогоднем корпоративе 30 декабря за 13 млн рублей. При безналичной оплате к сумме добавляется 15% на налоги — итого 14,95 млн рублей, сообщает Mash Money.

Отмечается, что рэпер готов принять оплату и наличными средствами, но как в этом случае оформляются доходы артиста и собираются ли с них платить налоги, остается открытым вопросом.

В техническом райдере исполнителя заметную часть занимают условия логистики и размещения: сопровождение двух машин ДПС, три черных BMW 7-й серии не старше 2021 года, пятизвездочный отель с люксом площадью не менее 100 квадратных метров и балконом, а при длительных перелетах — частный самолет.

Отдельный блок — напитки, еда и предметы обихода. Среди пожеланий — 15-летний Macallan, белое вино, энергетики, две пиццы «четыре сыра», удон с курицей, кальяны до и после выступления, протеин и гуарана, снюс, сигареты, стики для IQOS и никотиновые жвачки, несколько лекарств, четыре пары трусов Intimissimi, футболки того же бренда, футболка Zimmerli и носки.

Особое внимание уделено штрафам: за посторонних в гримерке, совместные фото или съемку саундчека — до миллиона рублей, за политические лозунги и выкрики из зала — 30 млн рублей с возможной отменой концерта, за танцпол дальше трех метров от сцены — 500 тысяч. Для бронирования даты нужно внести половину гонорара, остаток — за две недели до концерта, плюс 500 тысяч страхового депозита. Менеджмент Macan заверил, что это максимальный набор пожеланий и большинство условий можно обсудить индивидуально.

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