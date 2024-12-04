29 ледовых представлений запланировано на территории Подмосковья в зимний период

В течение зимнего сезона 2024-2025 в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» жителей и гостей региона ждут полюбившиеся всем ледовые представления от прославленных чемпионов по фигурному катанию. В этом сезоне запланировано 29 ледовых представлений, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Среди них 15 спектаклей Татьяны Навки, 10 — Ильи Авербуха и по два Ирины Слуцкой и Евгения Плющенко.

Команда Татьяны Навки и Петра Чернышева покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар». Это небольшие истории, которые объединят всех в уютную дружескую компанию вокруг новогоднего самовара. В ледовом представлении примут участие Аделина Сотникова, Максим, Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие известные фигуристы. Илья Авербух представит «Шоу чемпионов», в котором будут участвовать финалисты телепроекта «Народный ледниковый». Ледовое представление «Двенадцать месяцев» подготовила команда Ирины Слуцкой. Евгений Плющенко представить зрителям сказки на льду.

Ледовые представления от чемпионов в этом году дойдут до отдаленных уголков Подмосковья. Спектакли покажут в Дубне, Волоколамске, Зарайске, Егорьевске, Чехове, Сергиевом Посаде.

Уже в эти выходные, 7 и 8 декабря, ледовые спектакли состоятся в Мытищах и Химках. Там жители и гости увидят сказку «Двенадцать месяцев» в постановке Ирины Слуцкой.

7 декабря в Дмитрове, а 8 — в Красногорске пройдут ледовые «Сказки Евгения Плющенко».

Расписание ледовых представлений размещено на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.