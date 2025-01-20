25 января в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет «Ламповый вечер»

Зачетный День студента в парке «Лазутинка»: 25 января, в День студента и Татьянин день, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха превратится в настоящий студенческий рай! Приглашаем всех студентов, преподавателей и друзей отметить этот праздник весело и активно! Гостей ждет насыщенная программа, полная развлечений, спорта и общения.

Утро начнется в 11:00 энергично — с лыжной гонки «Снежный след» от Одинцовской Епархии. Это отличная возможность продемонстрировать свои спортивные навыки, посоревноваться с другими студентами и зарядиться бодростью на весь день. (12+)

Днем приглашаем на «Ламповый вечер». В 16:00 стартует интеллектуальная битва — интерактивно-познавательная игра «100 к одному: Битва студентов»! Проверьте свою эрудицию, логику и интуицию, сразитесь за ценные призы и покажите, кто самый умный! (18+)

А для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, откроет свои двери уютное пространство «Студенческий заряд». Здесь можно будет расслабиться, поиграть в настольные игры, послушать музыку и пообщаться с друзьями. (18+)

Весь день в парке будет работать фотозона с забавными баблами и надписями — сделайте яркие снимки на память об этом дне! А после прогулки на свежем воздухе загляните в зону «НеслуЧАЙная встреча».

Вечером всех студентов ждут бесплатные массовые катания — завершите праздник активным и весёлым времяпрепровождением в компании друзей! (18+) Приходите на «Зачётный парк» в «Лазутинку» 25 января — давайте вместе создадим незабываемые воспоминания

Для участия необходимо подать заявку в Яндекс.Форме по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/678619ffd0468857cb1ac615/ не позднее 11:00 21 января 2025 г. После этой даты заявки рассматриваться не будут. Прием заявок может быть остановлен при достижении лимита по количеству участников. Возраст участников: 8+. Участие в тестировании бесплатное, строго по предварительным заявкам.

Также 23 января в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет серия мероприятий выполнения нормативов ГТО.

В месте регистрации необходимо предоставить: ОРИГИНАЛ медицинского допуска, копии рассматриваться не будут (действует 1 год с момента выдачи), удостоверение личности (копия), медицинский полис (копия). В медицинском допуске должна стоять дата выдачи, фамилия врача, печать учреждения, выдавшего справку.

В случае предупреждений МЧС о неблагоприятных погодных условиях, резервный день назначен на 24 января 2025 г.

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