21 и 22 февраля в городском округе Ступино пройдут проводы зимы

В этом году на территории округа запланировано 24 праздничных мероприятия. Главной площадкой празднования Масленицы 22 февраля традиционно станет Ступинский парк культуры и отдыха имени Николая Островского. Праздничные активности запланированы с 12.00 до 16.00, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Гостей ждут угощения блинами, мастер-классы, народные забавы, песни, конкурсы на лучшую блинную композицию и тематический костюм, красочные фотозоны и многое другое. На катке состоится традиционный турнир по хоккею в валенках. На главной сцене праздника — концерт лучших творческих коллективов округа, а также выступление московской группы «Гармонь Драйв и Павел Уханов». Кульминацией масленичных гуляний станет огненное шоу в 15:45 от театра огня и света «Богема» и прощание с Масленицей.

На территории парка с 11.00 до 17.00 будут работать праздничные торговые ряды и зона фудкорта. Вы сможете приобрести фермерскую молочную, мясную, сырную и рыбную продукцию, а также сувенирные изделия.

В Ступино будет ограничено движение транспорта во время масленичных гуляний.

Для проезда транспорта будет перекрыто два участка. Нельзя будет проехать по улице Чайковского (от Центрального переулка до улицы Пушкина) и по улице Пушкина (от улицы Чайковского до улицы Садовая). Ограничение движения будет действовать с 11:00 до 16:30.

Кроме того, парковка на территории парка также будет закрыта 22 февраля.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты объезда и по возможности отказаться от личного транспорта для посещения парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.