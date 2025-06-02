19 тыс человек посетили концерты фестиваля «Город танцует в парках» в Подмосковье

31 мая и 1 июня, в 6 парках Подмосковья прошли концерты III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством Егора Дружинина. За два дня концерты посетили 19 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

31 мая в парке им. Ю. Гагарина Шатуры собралось 1,5 тыс. зрителей, в парке «200 лет Егорьевску» — 3,5 тыс., в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево — 6 тыс. человек. 1 июня Центральный парк Лобни посетило 3 тыс. человек, Центральный парк Долгопрудного — 3,5 тыс., а парк Мира Мытищ — 1,5 тыс. зрителей.

Финалистами отборочных концертов стали: солистка Света Жокина студии танца «Жыва-Шыва» и коллектив «Новое искусство 2.0» (м.о. Шатура), солистка Ольга Учаева студии «Волшебница» и танцевальный коллектив FDcrew (м.о. Егорьевск), дом танца «Наследие», команда «Основа» (Орехово-Зуевский г. о.), хореографический ансамбль «Сувенир» (г.о. Лобня), танцевальный коллектив Banda (г.о. Долгопрудный) и танцевальный коллектив Gluten (г. о. Мытищи).

Перед зрителями выступили популярные танцоры, победители и участники телевизионных проектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Анастасия Чередникова, Виталий Савченко, Сергей STK, Галина Горбунова, Виталий Клименко, Вишня и др. В составе жюри Егор Дружинин и Александр Могилев. Программу вела телеведущая Юлия Костюшкина.

Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов. Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Информационные партнеры — социальная сеть Yappy, федеральный портал о танцах Dance.ru, арт-кластер «Таврида».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.