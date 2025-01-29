165-летие Чехова отметят в подмосковном музее-заповеднике «Мелихово»

29 января отмечается 165-летний юбилей русского писателя, прозаика, драматурга и публициста Антона Павловича Чехова. В музее-заповеднике «Мелихово» подготовились к широкому празднованию этого события, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 27 по 29 января в Мелихове состоялся XV международный конкурс чтецких работ им. А. П. Чехова. Сегодня, 29 января, в музее-заповеднике пройдет праздничный гала-концерт с награждением и выступлениями победителей конкурса.

29 января на территории чеховского музея-заповедника открывается выставка «Рисунки Чехова». Основная экспозиционная зона выставки позволит погрузится в исследование личности писателя, а интерактивные и объемные элементы сделают процесс изучения активным и занимательным.

В пятницу, 31 января, в Мелихове пройдет концерт, посвященный Дню рождения А. П. Чехова. Откроет программу экскурсия по выставке «Дорогой, многоуважаемый… Дом!», где посетителям представится уникальная возможность не только увидеть все центральные экспонаты главной мелиховской экспозиции, рассказывающей о жизни чеховской семьи в Мелихове, но и рассмотреть вблизи и во всех подробностях раритеты чеховского фонда, недоступные для обозрения в привычной интерьерной обстановке мемориальной экспозиции. Мероприятие продолжится концертом, на котором прозвучит вокальная и инструментальная музыка в исполнении студентов из Российской академии музыки им. Гнесиных. В программу вошли произведения, звучавшие в доме Чеховых.

Накануне, 28 января, в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная юбилею А. П. Чехова, на которой выступили директор Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля Дмитрий Бак, художественный руководитель Московского Губернского театра народный артист РФ Сергей Безруков, генеральный директор Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, директор школы № 170 им. А. П. Чехова Александр Страхов, заместитель генерального директора по научной работе Государственной Третьяковской галереи Татьяна Карпова и директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Лариса Ковальчук. На пресс-конференции обсуждались вопросы подготовки к празднованию 165-летнего юбилея писателя, говорили о творческом наследии Чехова, о влиянии его произведений на российскую культуру, а также о том, как художественные замыслы писателя воплощаются в современной культуре. Генеральный директор литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева рассказала о том, как готовятся отпраздновать юбилей в музее-заповеднике, а также о подготовке к очередному, 25-му, фестивалю «Мелиховская весна», который традиционно пройдет этой весной на площадке музея.

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