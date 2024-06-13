150 экскурсий по усадьбам пройдут в рамках фестиваля «Времена и Эпохи» в Москве

Столичные усадьбы присоединились к традиционному историческому фестивалю «Времена и эпохи», который проходит в столице с 12 по 16 июня. По территории 10 самых крупных усадьб проведут увлекательные экскурсии, сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В рамках главного туристического события лета жителей и гостей столицы ждет 150 экскурсий по территориям бывших княжеских угодий.

В списке первых прогулок — променад по усадьбе «Воронцово» на юго-западе Москвы. Экскурсовод, победитель конкурса «Московские мастера», разработчик экскурсионных программ к Чемпионату мира-2018 Наталья Дутова расскажет о тайнах усадьбы, о том, какой герой романа-эпопеи «Война и Мир» Льва Толстого ездил в Воронцово для наблюдения за строительством большого воздушного шара, проведет через каскад прудов и местный лабиринт.

Прогулку по усадьбе «Измайлово» для гостей фестиваля «Времена и Эпохи» приготовили экскурсоводы Лариса Миловидова и Юлия Каркушко. Ранее здесь располагалась царская резиденция с птичьим двором и зверинцем с редкими видами животных и птиц. В ходе экскурсий гости увидят Спасские и Задние ворота, мостовую башню, старый государев двор, офицерский корпус Николаевской военной богадельни, Покровский собор и памятник Петру Великому.

По усадьбе «Влахернское-Кузьминки» всех желающих проведет экскурсовод Евгения Дирдовская. Это прекрасное место для прогулок: каскад прудов, ландшафт и даже ветхость построек, над которыми трудились архитекторы, создают особый исторический колорит.

Также экскурсоводы подготовили для гостей фестиваля познавательные прогулки по усадьбам «Покровское-Глебово-Стрешнево», «Люблино», «Останкино», «Митино» и «Лефортово». Экскурсовод Галина Бочкарова проведет по старой троицкой дороге до Ростокинского акведука и расскажет, какую роль эти места сыграли для писателей Павла Бажова и Ивана Шмелева, какие памятники расположились здесь сейчас и где притаился колодец XIX века.

Профессиональный гид Алексей Шапран приготовил прогулку по парку имени 50-летия Октября, расположенному в районе Проспект Вернадского. Гости пройдутся по Главной и Партизанской аллеям, увидят памятники «Партизанам Подмосковья», Воинам-интернационалистам, скульптурную композицию «Моя семья», побывают в долине реки Раменки и т. д.

Все желающие могут присоединиться к экскурсии с 12 по 16 июня включительно. Познавательные прогулки стартуют ежедневно в в 12:00, 14:00 и 17:00. Регистрация и расписание экскурсий на сайте.