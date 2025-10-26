14-летний блогер из Подмосковья победил в молодежной премии «ШУМ»

В этом году в Национальном центре «Россия» назвали лауреатов медийной премии «ШУМ». Награды получили 36 начинающих журналистов и медиаспециалистов, приехавших из 19 российских регионов. Среди награжденных оказался Александр Кравченко из подмосковного Видного, сообщили организаторы.

14-летний Александр Кравченко стал призером в категории «Яркий старт». Общая сумма призовых выплат составила 12 млн рублей. Ранее юноша одержал победу в конкурсе «ТопБЛОГ», который проводится на президентской платформе «Россия — страна возможностей».

«В этом году на участие в премии „ШУМ“ подано 15 тысяч заявок. Сообщество растет, сегодня оно насчитывает более 25 тысяч человек. Но самое важное, что растет не только количество, растет качество. Это видно и по заявкам, и по профессионализму участников. Мы приняли решение, что в 2026 году в Красноярске на Международном фестивале молодежи, который проводится в соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, информационная дирекция будет сформирована из числа участников сообщества „ШУМ“. Вашего мастерства и горящих глаз хватит для того, чтобы не просто справиться с этой задачей, а сделать так, чтобы наши гости со всего мира узнали, что такое молодое профессиональное сообщество современных журналистов и блогеров России, которыми по праву можно гордиться на мировом уровне», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

О победителе

14-летний блогер из Видного Александр Кравченко стал серебряным призером в категории «Яркий старт». Подросток, который ранее выиграл четвертый сезон «ТопБЛОГа», развивает проект «Белый Хакер» о защите в интернете и новых технологиях.

Александр делает контент о том, как не стать жертвой онлайн-мошенников. Он снимает смешные короткие ролики про обман в сети и записывает серьезные беседы со специалистами. В своих материалах школьник доступно рассказывает, как уберечь деньги, личную информацию и не попасться на уловки злоумышленников.

Кроме видео и подкастов, юный эксперт читает лекции вживую. Темы его выступлений — безопасность в цифровом мире, искусственный интеллект и технологические новинки. На таких встречах уже побывало примерно 800 слушателей. В настоящее время Александр планирует активнее работать с учебными заведениями столицы и Подмосковья.

О премии

Премия «ШУМ» наградила победителей в 12 категориях. Организаторы сделали акцент на специализированных изданиях, рассказывающих о важных темах: экономике, социальных проблемах, медицине, IT-сфере, образовании и других направлениях.

Призовой фонд распределили следующим образом: победители забрали по 600 тысяч рублей, вторые места принесли авторам по 300 тысяч, а за третье место выплатили по 100 тысяч рублей. Кроме денег, лауреаты получили подарки от спонсоров премии. Всем участникам, попавшим в финал и занявшим призовые строчки, открыли доступ к обучающим курсам и предложили стажировки в крупных корпорациях и государственных учреждениях.

Ранее стало известно, что одной из победительниц юбилейного пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» стала жительница Московской области, педагог Анна Деодатова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

