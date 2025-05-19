13 тыс человек посетили концерты III сезона фестиваля «Город танцует в парках»

17 и 18 мая стартовал III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством Егора Дружинина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

За два дня концерты посетили порядка 13 тыс. человек. Концерт в Королеве посетили 8 тыс. человек, в Кашире — 1,9 тыс., в Серпухове — 1 тыс. человек, в Чехове — 2 тыс. человек.

Впервые концерт-открытие фестиваля в Королеве прошел в федеральном масштабе, собрав 34 коллектива и солистов из 19 регионов России: Архангельской, Белгородской, Брянской, Ивановской, Калининградской, Курской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан, Республики Марий Эл и других. Участники посетили музей наукограда Королев и приняли участие в паблик-токах с хореографом и членом жюри Александром Могилевым, танцорами Виталием Савченко, Анастасией Чередниковой и Виталием Уливановым.

В рамках федерального дня финалистами стали: ансамбль танца «Гармония» (Курская область), творческое объединение «ЛюбаVa» (Смоленская область), София Ткачева (Волгоградская область), Роман Тюрин (г. Санкт-Петербург), Владислава Шаверина (Республика Башкортостан), Алиса Матвеева (Тверская область), коллектив Free Dance Family, танцевальный коллектив «Микс» и Полина Рощенко (г. Москва).

Финалистами подмосковного отборочного этапа стали: коллектив Vegas (г. о. Ступино), Театр танца «Те Самые» (г.о. Кашира), образцовый коллектив «Хореографическая студия «Сильфида», филиал Губернский Колледж (г. о. Серпухов), студия танца Hot Dance Community (м. о. Чехов) и хореографическая студия «Пируэт» (г. о. Подольск).

В концертной программе приняли участие артисты-участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Виталий Савченко, Анастасия Чередникова, Влад Ким, Герман Рамазанов, Виталий Уливанов, Александра Горошко, Сергей STK и др. В составе жюри Егор Дружинин, Александр Могилев и Владимир Варнава. Вела концерты телеведущая Юлия Костюшкина.

В этом году фестиваль собрал свыше 1,7 тыс. заявок от артистов из 34 регионов России и всех муниципалитетов Подмосковья. Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов. Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Информационные партнеры — социальная сеть Yappy, федеральный портал о танцах Dance.ru, арт-кластер «Таврида».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.