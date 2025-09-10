13 сентября в Ступине пройдет традиционный гастрономический фестиваль

13 сентября, в субботу, парк Островского превратится в гастрономическую площадку, где развернется ежегодный фестиваль «Ступинская застолица или овощной разгуляй», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздник начнется в 12:00 и охватит всю территорию парка, предлагая занятия для гостей всех возрастов.

Основное действие сосредоточится на главной сцене — с 12:00 до 15:00 пройдет концертная программа «Гостей встречаем, на Разгуляй приглашаем!». Выступят ансамбль песни и танца «Русский стиль», народный коллектив вокального ансамбля «Сарафан», оркестр народных инструментов «Мелодии России» и другие творческие коллективы.

Кульминацией программы в 13:30 станет конкурс-дефиле на самый оригинальный зонтик в овощной тематике «Под куполом овощного настроения».

Параллельно за фонтанами начнет работу арт-площадка «Капустная мозаика», где можно будет продегустировать блюда из капусты и поучаствовать в мастер-классах. Здесь же откроется выставка-конкурс овощных композиций «Огородная рапсодия».

«Мы хотели создать настоящий семейный праздник, посвященный нашему подмосковному урожаю. Цель „Ступинской застолицы“ — не просто накормить, а удивить, дать возможность каждому проявить таланты, будь то в кулинарии, творчестве или в украшении обычного зонтика. Победителей конкурсов определят зрители народным голосованием», — объяснила главный инспектор отдела культуры и молодежной политики Ольга Кочергина.

Для самой юной аудитории на малой сцене в 13:00 начнется анимационная программа «Овощная карусель».

Любителей живописи с 12:00 приглашают в зону беседок на пленэр «Малая родина — парки Подмосковья». На спортивной площадке в 12:00 стартует «Овощной спортлэнд» с играми на силу и меткость, на памп-треке в рамках «Актив-фермы» пройдут мастер-классы по беговелам и BMX. На площади перед танцверандой гостей ждет «Овощной бум» с играми и конкурсами.

На главной аллее будут работать «Урожайные ряды». Гости смогут выбрать мед, молоко и молочные изделия от СП «Жилевское» и ЗАО «Леонтьево», сыродавленые масла, растения из питомника «Каверено Плантс», ягоды, варенье, посадочный материал и яблоки из «Центра садоводства», овощи от АО «Городище», сыр и выпечку из сыроварни «Чезасыр», колбасную и рыбную продукцию, дыни, арбузы и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.