125-летие отметил Свято-Троицкий Мариинский монастырь в Егорьевске

История Свято-Троицкого Мариинского женского монастыря — это история любви городского головы Никифора Бардыгина и его второй супруги Марии. Отчасти не самая счастливая. Мария Владимировна была младше мужа и ожидала, что переживет его. Второй раз выходить замуж женщина не желала и попросила Никифора Михайловича устроить в горячо ею любимом Егорьевске женский монастырь, где ей можно было бы остаться после его смерти. Однако судьба распорядилась иначе — до открытия монастыря в 1900-м году Мария Бардыгина не дожила, но просьба, хоть и после ее смерти, была выполнена. За три года Никифор Бардыгин достроил к уже существовавшему на тот момент Свято-Троицкому храму помещение богадельни, величественную стену, напоминающую кремль, и келейный корпус, вмещавший более 200 сестер, и дав монастырю имя Марии. Могилы супругов и по сей день находятся по обе стороны храма. Справа — Никифор Михайлович, слева — Мария Владимировна.

В каждом уголке обители живет история. Даже плитке на полу уже больше ста лет. Она была создана по уникальной технологии — роспись представляет собой не просто красочный слой поверх основания, а заполняет плитку целиком. И даже при том, что слои пола со временем стираются, рисунок остается таким же ярким. Конечно, многое с ходом истории подверглось разрушению. К примеру, уникальная роспись храма — образы здесь написаны поверх золотого покрытия — в советский период закрашивалась, а где краска на золото не ложилась — варварски выжигалась паяльными лампами. Чтобы восстановить, приходилось счищать все вплоть до кирпича и начинать заново. Сохранились образы только в алтарной части. Однако результат однозначно стоил усилий, и теперь изображения святых вновь дополняет разнообразный, плотный орнамент, а лучи солнца, освещая золотые стены и купол, создает ощущение торжественной радости и благодати. Настоятельница монастыря игумения Илария рассказывает: изначально храм расписывала известнейшая артель Николая Софонова. Восстанавливать роспись после разрушений приехала уже другая мастерская, но при знакомстве с ее руководителем выяснилось, что он является потомком знаменитого русского художника. В этом году по фотографиям и сохранившимся фрагментам удалось восстановить одну из башен уникальной ограды монастыря. Теперь здесь собирают пожертвования на колокол — тоже достояние не только обители, но и всего города.

Немало чудесных совпадений происходило во время восстановления монастыря. Например, когда здесь сняли слой земли до проектной отметки, заметили выделяющиеся необычные ровные полутораметровые круги, отличавшиеся от основной территории — на них весной зазеленела трава, хотя вокруг оставался лишь обычный песок. Пригласили специалистов из Москвы, занимающихся реставрацией усадеб. Выяснилось, что это иностранная технология подготовки земли под плодовые деревья. Так в монастыре, по невидимому завету предков, появился фруктовый сад. Кроме того, розы, плодовые деревья, виноград — все это создано и посажено сестрами по наитию, но удивительным образом отражает библейские сюжеты.

Иван Токмаков в историческом очерке о Егорьевске отметил: «В Рязанской епархии нам не приходилось видеть подобное блестящее благолепие храма». Конечно, обитель известна не только благодаря архитектуре. Здесь хранятся свои святыни и истории. Копия иконы Сергия Радонежского, подаренная монастырю на открытие в 1900 году, плащаница, вышитая золотом одной из сестер обители и другие реликвии.

Сейчас в монастыре живут, молятся и трудятся 6 сестер. Больше — пока не позволяет территория. Однако обитель планируют расширять, чтобы возродить былую славу. Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь относится к памятникам культурного наследия народов РФ регионального значения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.