120 тысяч человек посетили День оленевода в Новом Уренгое

День оленевода в Новом Уренгое за два дня собрал более 120 тысяч гостей. На площадке установили рекордное число чумов и приготовили полторы тонны сладкого чая, сообщает «Север-Пресс» .

Глава города Антон Колодин рассказал, что на празднике установили 33 чума. В мероприятиях участвовали 300 школьников — финалистов Всероссийской олимпиады по физике. Работали 94 оленьи упряжки и около 500 оленей. В соревнованиях выступили 300 спортсменов из Пуровского, Тазовского, Ямальского, Надымского районов, Муравленко, Салехарда и Нового Уренгоя.

«Сердечно благодарю всех, кто приехал к нам, чтобы поделиться своей культурой, обычаями и укладом жизни, за ваше невероятное гостеприимство и душевное тепло, которым вы окружили жителей Нового Уренгоя. Такие эмоции бесценны», — сообщил Колодин в своем канале в MAX.

За два дня приготовили 5 тысяч порций жареной рыбы, 500 десертов и 1,5 тонны сладкого чая. Более 100 торговых точек продали около тысячи сувениров, 7,2 тонны рыбы, 3,8 тонны мяса, 3 тысячи единиц выпечки и 2,1 тонны ягод. На площадке работали 80 волонтеров и 130 артистов, включая ансамбли «Сыра’сэв» и «Сеетей Ямал».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.