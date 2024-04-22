1,2 тыс заявок прислали команды для участия в фестивале «Город танцует в парках»

II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» завершил прием заявок на участие. За две недели с момента старта поступило почти 1 200 заявок от 719 коллективов из 55 горокругов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Заявки также поступили и из других регионов России: Ханты-Мансийского автономного округа и республики Мордовия. На прошлой неделе по многочисленным просьбам танцевальных команд срок подачи заявок был продлен до 21 апреля.

Проект дает возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу Подмосковья в составе от 2 до 25 человек, возраст участников от 10 до 25 лет, независимо от профессиональной подготовки, прошедшим предварительный дистанционный отбор.

Очный этап фестиваля пройдет с 11 мая по 16 июня в 30 подмосковных парках. Завершится проект 7 сентября гала-концертом и церемонией награждения участников.

Художественным руководителем проекта выступает заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин. Организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

В состав жюри вместе с Егором Дружининым вошли: хореограф, танцовщик, театральный режиссер, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев; художественный руководитель, хореограф коллектива Island-Dance, лидер направления locking в России Владимир Гудым и хореограф, танцовщик, победитель 4 сезона шоу «Танцы на ТНТ» Виталий Уливанов.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.