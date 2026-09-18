11 учреждений культуры Подмосковья получат федеральное финансирование

Учреждения культуры Подмосковья стали победителями федеральных конкурсов на создание модельных библиотек, детских культурно-просветительских центров и внедрение лучших практик, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В федеральных конкурсах участвовали 24 заявки из Подмосковья. Победителями отбора на создание модельных библиотек стали Лотошинская центральная библиотека имени Н. И. Тряпкина, городская библиотека имени Е. Р. Дашковой в Серпухове, библиотека № 3 в Мытищах и библиотека семейного чтения № 1 в Химках.

В отборе на создание детских культурно-просветительских центров победили библиотека семейного чтения «Радуга» в Электростали, Щелковская детская библиотека и сельский Дом культуры «Заря» в Домодедове.

Непецинская сельская библиотека Коломенской централизованной библиотечной системы выиграла конкурс лучших библиотечных практик с проектом «Возвращение домой. Мячковский лук». Среди лучших практик домов культуры отмечены Дворец культуры «Россия» в Серпухове с проектом «Живая история», Дворец культуры в Ступине с проектом «Народный музыкальный проект дуэтов „Город поет“ и Дом культуры „Центр Молодежи“ в Лыткарине с проектом „Кинолаборатория „Сказкотворение“.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.