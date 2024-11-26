11 декабря состоится ХI открытый кубок КВН главы Жуковского

В этом году движение КВН нашего города отмечает свое 25-летие. Большим праздником в честь этой знаменательной даты станет Открытый кубок КВН главы городского округа Жуковский, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В кубке примут участие команды не только из Жуковского, но и из других городов Московской области, Москвы, а также Республики Беларусь.



Традиционным местом проведения кубка вновь станет дворец Культуры г. о. Жуковский, расположенный по адресу: ул. Фрунзе, д. 28.

Двери дворца культуры для зрителей откроются в 18:30. Вход свободный.

В открытом кубке КВН главы городского округа Жуковский соревнуются по отдельности юные КВНщики и опытные команды В 2023 году кубок прошел в юбилейный 10-й раз, собрав учеников из городских образовательных организаций и столичных ВУЗов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.