100 лет: Собянин и патриарх Кирилл поздравили «Комсомольскую правду» с юбилеем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил письмом сотрудников, ветеранов и читателей газеты «Комсомольская правда» в честь ее 100-летнего юбилея. Градоначальник назвал издание легендарным и отметил, что оно востребовано среди читателей всех возрастов, сообщает kp.ru .

Также мэр добавил, что секрет успеха газеты заключается в ее умении всегда находиться в центре событий и освещать ключевые моменты истории. Новое поколение издания достойно продолжает «славные традиции „Комсомольской правды“, что позволяет изданию идти в ногу со временем. Более того, Собянин выразил благодарность редакции за освещение городских новостей.

«Особо признателен вам, друзья, за большое внимание к заботам и планам Москвы. Освещая столичную тематику, вы вкладываете в публикации весь свой талант, профессионализм и огромную любовь к родному городу», — сказано в поздравительном письме.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев тоже присоединился к поздравлениям, отправив в редакцию телеграмму. Он подчеркнул, что «легендарная Комсомолка» занимает особое место среди российских СМИ, а за время своего пути газета освещала важнейшие событии, связанные с историей России. Также он отметил труд сотрудников, благодаря которым россияне каждый день получают оперативную и объективную информацию.

Коллектив «Комсомольской правды» поздравил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что газета стала «летописью народной жизни» и освещает общественно важные темы, в том числе религиозные. Также патриарх добавил, что особенно благодарен редакции за служение Русской Православной церкви, рассказах о христианских праздниках, памятных событиях и его инициатив.