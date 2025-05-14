1 тыс педагогов музыки собрались для участия в проекте «Поющее Подмосковье»

14–15 мая на базе школы № 16 имени Героя Советского Союза Сережникова А.И. в округе Балашиха в рамках проекта «Поющее Подмосковье» проходит региональный семинар «Музыкальное воспитание и формирование хоровой культуры школьников в массовой школе». В нем примут участие 1 тыс. педагогов из всех уголков Подмосковья — учителя музыки, методисты и музыкальные руководители. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В течение двух дней участники будут знакомиться с успешными образовательными практиками Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес (Санкт-Петербург). Среди спикеров — ведущие педагоги гимназии, авторы уникальных подходов в преподавании музыки и организации хоровой деятельности.

Слушателям представят модули учебного предмета «Музыка», современные музыкально-компьютерные технологии, коллективные формы работы, а также практики по созданию хоровых классов и организации школьных хоров.

«Музыкальное воспитание — это не только про уроки и концерты. Это про формирование личности, развитие чувств, умение работать в команде и слышать друг друга. Проект „Поющее Подмосковье“ вдохновлён этими идеями, и я уверена, что он изменит подход к преподаванию музыки в регионе», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, семинар станет важной ступенью в подготовке к областному конкурсу «Битва хоров», который стартует в 2025/2026 учебном году. Его участниками станут школьные хоры из всех муниципалитетов региона.

Проект «Поющее Подмосковье» направлен на развитие музыкального образования и хоровой культуры в образовательных учреждениях региона, формирование творческой среды и раскрытие потенциала каждого ребенка через музыку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.