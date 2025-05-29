1 июня в Пушкино пройдет семейный спортивный фестиваль «Цитрус»

1 июня в Центральном парке культуры и отдыха г. Пушкино пройдёт II семейный спортивный фестиваль «ЦИТРУС». На своей площадке Фестиваль соберет более 2500 жителей и гостей округа, более 50 представителей творческих, спортивных, культурных и бьюти сообществ округа, более 20 местных и областных информационных партнеров, а также представителей местного и областного правительства, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«В прошлом году был дебют — это был шаг в неизвестность. Но фестиваль так ярко прошёл, что решили проводить его ежегодно. В этом году у нас больше зон интерактивных, творческих, спортивных. Все хотят себя показать. Мы даем дорогу молодым, открываем новые имена. Частая история, что люди подходят и говорят, что даже не знали, что в Пушкино есть такие студии, такие артисты», — рассказывает руководитель общественной организации «Творческие многодетные семьи» Екатерина Неженцева.

Первый семейно-спортивный фестиваль «ЦИТРУС» прошел в Пушкино в 2024 году. Он собрал свыше полутора тысяч участников из Подмосковья, Москвы, других регионов страны.

Авторы идеи фестиваля — Екатерина Неженцева, руководитель общественной организации «Творческие многодетные семьи» и Людмила Ионова, лидер общественного движения «ВелоПушкино». Праздник состоялся благодаря поддержке администрации округа и лично главы муниципалитета Максима Красноцветова.

На протяжении 4 часов в центральном парке города работало более 30 локаций с мастер-классами, выставками, спортивными секциями и фотозонами, а ещё квестами, конкурсами и лотереями. На большой сцене фестиваля выступали лучшие творческие коллективы округа.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.