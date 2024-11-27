1 декабря в парке Жуковского состоится открытие зимнего сезона
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
1 декабря в парке культуры и отдыха городского округа Жуковский пройдет развлекательная программа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
С 15:30 до 16:00 для самых юных гостей праздника на детской площадке парка будет организована анимационная программа «Выходи гулять.
В 16:00 состоится торжественное открытие приемной и почты Деда Мороза. Ребят ждет встреча с Дедушкой Морозом и новогодние творческие мастер-классы в крытом павильоне.
С 17:00 до 18:00 в центре парка пройдет театрализованная интерактивная программа-представление «На встречу зиме» с участием новогодних персонажей.
Также всех пришедших в парк с 18:00 до 18:30 ждет новогодняя дискотека «Зимние ритмы» в центре парке.
В течение всего праздника в центре парка будет работать hand-made выставка, на которой мастера ручной работы продемонстрируют свои изделия и расскажут про техники изготовления своих авторских работ.
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