Москва в белом одеянии: 15 ноября выпал первый снег
Первый снег выпал в Москве 15 ноября
Фото - © РИА Новости
В субботу, 15 ноября, в Москве выпал долгожданный первый снег. Его высота к 9 утра достигла 4 сантиметров.
В соцсетях и СМИ стали активно распространяться фотографии заснеженной Москвы. Согласно прогнозу синоптиков, первый снег не растает к вечеру, а морозы только усилятся.
Фото - © РИА Новости
Фото - © РИА Новости
Фото - © РИА Новости
Фото - © РИА Новости
Фото - © РИА Новости
Фото - © РИА Новости
Фото - © РИА Новости
Фото - © РИА Новости
Фото - © РИА Новости