Ни один зумер в опросе ЮMoney не назвал «черную пятницу» самой ожидаемой распродажей. Акцию 11.11 предпочли 36%, остальные готовы к любой распродаже, сообщает Газета.ru .

В ноябрьских распродажах планируют участвовать 57% зумеров и 58% миллениалов. Среди последних 18% выбирают 11.11, 13% ждут «черную пятницу», а 69% ориентируются на любую выгодную акцию.

Поколения по-разному узнают о скидках. Среди зумеров 35% получают информацию из рассылок магазинов, 20% — от блогеров. Самостоятельно проверять сайты не стал ни один молодой респондент. Среди миллениалов 25% отслеживают акции в приложениях и на сайтах, а блогерам доверяют лишь 8%.

Из зумеров, которые не планируют участвовать в распродажах, 75% копят на другие цели и 10% не доверяют скидкам. Среди миллениалов эти причины назвали 29% и 25% соответственно. Еще 25% избегают импульсивных трат.

Покупать только онлайн намерены 53% зумеров и 40% миллениалов. Маркетплейсы выбирают по 38% в каждой группе. У молодых покупателей среди планируемых покупок лидируют аксессуары (17%), у миллениалов — электроника и гаджеты (17%).

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